Acun Ilıcalı'dan sürpriz hamle! "Adaylığını açıklayacak" iddiası gündem oldu

İngiliz ekibi Hull City'nin sahibi ve Fenerbahçe Asbaşkanı olan Acun Ilıcalı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ilıcalı'nın TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan ve olağanüstü genel kurula gitmeye hazırlanan ekibin başkanlığına talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar...

Spora olan tutkusuyla bilinen ünlü televizyoncu ve iş adamı Acun Ilıcalı, son yıllarda futbol camiasında aktif rol oynuyor. Hull City ve Maribor kulüplerinin sahibi olan Ilıcalı, aynı zamanda Fenerbahçe Asbaşkanı olarak görev yapıyor. İddialara göre ünlü isim bunlarla yetinmedi ve harekete geçti.

BAŞKANLIĞA ADAY OLACAK

Sarıyer Gazetesi'nin haberine göre; TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa ulaşan Sarıyer SK'de başkan Salih Bayraktar görevi bırakma kararı aldı. Olağanüstü Genel Kurul'a gitmeye hazırlanan kulüpte, Acun Ilıcalı'nın da adaylığını koyacağı iddia edildi.

ŞAMPİYON YAPTI, GÖREVİ BIRAKTI

Salih Bayraktar, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Bayraktar, "Biz kongre kararı aldık. Devam etmeme kararı verdim. Kimseye bir kırgınlığım yok. Sezon içerisinde almış olduğum bir karardı. Yeni bir oluşum olacak. Bu oluşumun önünü açmak için bu kararı aldım. Mevcut futbolcuların alacaklarını da sıfırlamaya çalışacağım. Bizim kadar temiz ve borçsuz bir kulüp olduğunu düşünmüyorum" dedi.

GÖZLER 31 MAYIS'TA

Sarıyer'de tüm gözler 31 Mayıs Cumartesi günü yapılacak Olağanüstü Genel Kurul'da olacak. İddiaların sorulması üzerine konuşan Sarıyer SK Başkanı Salih Bayraktar ise, Acun Ilıcalı'nın aday olup olmayacağına dair bir bilgisinin olmadığını söyledi.