Başakşehir - Alanyaspor maçında Mourinho sürprizi! Elindeki detay dikkat çekti
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Başakşehir - Alanyaspor maçını Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.
Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşılaştı.
Maçın oynandığı Fatih Terim Stadyumu'nda sürpriz bir konuk vardı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da stadyuma gelerek 2 hafta sonraki rakibi Alanyaspor'u yakından inceledi.
JOSE MOURINHO BAŞAKŞEHİR'DE
Elindeki not defterine sürekli yazılar yazan Portekizli hoca, çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.
Dün Göztepe ile 2-2 berabere kalan Sarı-lacivertliler, ligin ilk puan kaybını yaşayarak 4 puanda kalmıştı.
Fenerbahçe, Alanyaspor ile 30 Ağustos günü Kadıköy'de karşılaşacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor