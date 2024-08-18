Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Başakşehir - Alanyaspor maçında Mourinho sürprizi! Elindeki detay dikkat çekti

Başakşehir - Alanyaspor maçında Mourinho sürprizi! Elindeki detay dikkat çekti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Başakşehir - Alanyaspor maçında Mourinho sürprizi! Elindeki detay dikkat çekti

Spor Haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Başakşehir - Alanyaspor maçını Fatih Terim Stadyumu'nda takip etti.

Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor karşılaştı.

Maçın oynandığı Fatih Terim Stadyumu'nda sürpriz bir konuk vardı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da stadyuma gelerek 2 hafta sonraki rakibi Alanyaspor'u yakından inceledi.

Başakşehir - Alanyaspor maçında Mourinho sürprizi! Elindeki detay dikkat çekti - 1. Resim

JOSE MOURINHO BAŞAKŞEHİR'DE

Elindeki not defterine sürekli yazılar yazan Portekizli hoca, çalışmalarını ara vermeden sürdürdü.

Dün Göztepe ile 2-2 berabere kalan Sarı-lacivertliler, ligin ilk puan kaybını yaşayarak 4 puanda kalmıştı.

Fenerbahçe, Alanyaspor ile 30 Ağustos günü Kadıköy'de karşılaşacak.

Düzenleyen:  - Spor
Orta Doğu'da tansiyon yükseliyor! Topçu ateşi ve Katyuşa füzeleriyle saldırdılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF 1.Lig'de 7 gollü maç! Iğdır FK - Adanaspor maçında gol yağmuru - SporTFF 1.Lig'de 7 gollü maç!Beşiktaş, Antalyaspor'u ağırlıyor! Alex de Souza yıllar sonra Dolmabahçe'de - SporAlex de Souza yıllar sonra Dolmabahçe'deChelsea, Manchester City'i ağırlıyor! Premier Lig'de dev mücadele - SporChelsea, Manchester City'i ağırlıyor! Premier Lig'de dev maçGalatasaray'ın rakibi Young Boys'tan tarihi galibiyet! İsviçre ekibi 10-0 yenerek gözdağı verdi - SporGalatasaray'ın rakibi Young Boys'tan tarihi galibiyet!Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avusturya etabını 11. tamamladı - SporDeniz Öncü Avusturya'da 11. olduMTB Cup XCO Şampiyonası Hakkari'de yapıldı - SporMTB Cup XCO Şampiyonası Hakkari'de yapıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...