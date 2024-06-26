Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 4 isimle yollarını ayırdı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 4 isimle yollarını ayırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 4 isimle yollarını ayırdı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı; Delgado, Simonovic, Mitchell ve Berkan Durmaz'la yollarını ayırdı.

 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2023/24 sezonunda formamızı giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell'a verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kadıköy'deki restoran faciasının görüntüleri ortaya çıktıİstanbul'da ücretsiz kamp alanlarıyla hem deniz hem de orman havasını içinize çekin! Nerelere çadır kurulur?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mourinho'nun istediği golcü Moise Kean'den Fenerbahçe'ye kötü haber - SporFenerbahçe'ye kötü haberA Milli Takım son 16 için sahaya çıkıyor! Çekya maçının muhtemel 11'i belli oldu  - SporÇekya maçının muhtemel 11'i belli olduA Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli oldu - SporA Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Paris 2024'teki maç programı belli olduFaruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'i darbettiği olayın davası ertelendi - SporSanıklar hakim karşısında! İşte ifadelerMontella: Yapılan eleştiriler takıma zarar veriyor, bu çocuklara destek olun  - SporMontella: Bu çocuklara destek olun Geç Çekya’yı yık Avusturya’yı... Bir adım ötesi de çeyrek final! - SporGeç Çekya’yı yık Avusturya’yı!
Sonraki Haber Yükleniyor...