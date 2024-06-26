Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 4 isimle yollarını ayırdı
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı; Delgado, Simonovic, Mitchell ve Berkan Durmaz'la yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"2023/24 sezonunda formamızı giyen Angel Delgado, Berkan Durmaz, Marko Simonovic ve Matt Mitchell'a verdikleri emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz."
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı