Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Davinson Sanchez yol ayrımında! Galatasaray'ın istediği bonservis belli oldu

Davinson Sanchez yol ayrımında! Galatasaray'ın istediği bonservis belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Davinson Sanchez yol ayrımında! Galatasaray&#039;ın istediği bonservis belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın geçen sezon başında bonservisine 9,5 milyon avro ödeyip aldığı Kolombiyalı savunmacı, Premier Lig ekibi Everton’ın yakın markajında. Sarı kırmızılılar da 15 milyon avro üzeri bir rakama razı.

EURO 2024’te Galatasaray adına Barış Alper Yılmaz parlarken Copa Amerika’ya da bir başka sarı kırmızılı oyuncu Davinson Sanchez damga vurdu. Arjantin ile oynanan kupa finalinde forma giyen Sanchez, 1-0 mağlup olmalarına rağmen turnuvanın en iyi savunma oyuncusu seçildi. Geçen sezon başında Tottenham’dan 9,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında alınan 28 yaşındaki stoper sarı kırmızılı kulüpte sezona iyi başladı ancak sonrasında formayı Nelsson’a kaptırdı. Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Sanchez için en istekli ve öne çıkan takım Premier Lig’den Everton…

EMİN BAYRAM GİDİYOR

Cimbom’un oyuncunun satışından beklentisi en az 15 milyon avro. Napoli ve Crystal Palace’ın da ilgilendiği Sanchez konusunda Okan Buruk kararı yönetime bırakmış durumda. Buruk, iyi bir teklif gelmesi durumunda kulüp çıkarını ön plana koyarken yerli stoper konusunda da girişimler var. Kampta Metehan Baltacı’nın performansından memnun olan Buruk, ayrıca Valencia’dan Cenk Özkaçar’ın da alınması yönünde rapor sundu. Eldeki stoperlerden Emin Bayram’ın da 4 milyon avro bonservis artı sonraki satıştan yüzde 50 pay ile Westerlo’ya satışı gündemde.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Gedson Fernandes yeni sezonda iddialı! "Artık savaş vakti"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gedson Fernandes yeni sezonda iddialı! "Artık savaş vakti" - SporGedson Fernandes yeni sezonda iddialı! "Artık savaş vakti"Trabzonspor'da fırtınalı günler! Geleceği belirsiz isim çok - SporTrabzonspor'da fırtınalı günler! Geleceği belirsiz isim çokBeşiktaş'tan Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a veda mesajı - SporFenerbahçe ile anlaşan golcüsüne veda ettiOğuz Aydın'dan yeni takımı Fenerbahçe ile ilgili ilk açıklama - SporOğuz Aydın'dan yeni takımı Fenerbahçe ile ilgili ilk açıklamaOkan Buruk, Fenerbahçe'ye imza atan Oğuz Aydın'ı neden transfer etmediklerini açıkladı - SporOkan Buruk'tan çarpıcı Oğuz Aydın açıklamasıFenerbahçe, Oğuz Aydın'ı açıkladı! Türk yıldız İstanbul'a geliyor - SporOğuz Aydın imza için İstanbul'da
Sonraki Haber Yükleniyor...