Diyarbakır'da Amedspor coşkusu

Amedspor liderliğe yükseldi, şehirde bayram havası vardı. Son maçında Beşiktaş’ı güzel oyunla deviren Amedspor'un başarısı, Diyarbakırlılara bayramı yaşattı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Süper Lig’e yeni yükselen Amed Sportif Faaliyetler, haklı bir gurur yaşıyor. Sebebi de daha yeni olmasına rağmen transferlere milyonlarca avro harcayan büyük kulüplerin önünde lider olması. Geride kalan 6 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan Amed, aynı puana sahip olduğu G.Saray’ın önünde yer aldı. Son maçında Beşiktaş’ı güzel oyunla deviren Amed’in başarısı, Diyarbakırlılara bayramı yaşattı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Şampiyonluk oranları altüst oldu! Amedspor detayı dikkat çekti

ÖNEMLİ MESAJ!

Takım değeri sadece 27 milyon avro olan Besnik Hasi yönetimindeki Amed Sportif Faaliyetler’in başarısı büyük takdir görürken tribünlerdeki atmosfer de çok etkileyiciydi. Diyarbakır halkı, tribünlerde Türk bayrakları açarak birlik ve beraberlik mesajı verdi, sporun birleştirici yönünü ön planda tuttu. Beşiktaş maçı sonrasında şehirde düzenlenen havai fişek gösterileri de liderlik coşkusunu zirveye taşıdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala