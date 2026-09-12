Edson Alvarez'den "adam kaçırma" suçlamasına cevap: Her şeyin bir sınırı var

Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'den ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Premier Lig ekibi Aston Villa'ya dönen Edson Alvarez, hakkında çıkan "adam kaçırma" haberlerine dair açıklama yaptı. Meksikalı oyuncu, "Adımı, benimle kesinlikle ilgisi olmayan olaylarla ilişkilendirmeye yönelik iddiayı reddediyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Edson Alvarez, dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. Film yapımcısı Juan Jose Lopez Ordonez, 28 yaşındaki oyuncuyu, Kasım 2024'te Meksika'da kendisini kaçırmak için komplo kurmakla suçladı.

Ordonez, 2 kişi tarafından kaçırıldığını, tehdit edildiğini, gözlerinin bağlandığını, bu kişilerin silahları olduğunu ve boynundan kendisine şırınga enjekte edildiğini iddia etti. Edson Alvarez ise Juan Jose Lopez Ordonez'in iddialarını yalanladı.

Edson Alvarez, Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamadı.

"BU SINIRI AÇIKÇA AŞTI"

Aston Villa futbolcusu, "Son zamanlarda dolaşıma giren yayınlar ve açıklamalar ışığında, bu konuyu açık ve kararlı bir şekilde ele almanın gerekli olduğuna inanıyorum. Adımı, benimle kesinlikle ilgisi olmayan olaylar, çatışmalar veya davranışlarla ilişkilendirmeye yönelik her türlü iddiayı ve girişimi reddediyorum. Son aylarca, bu durumun medyada daha fazla ilgi görmesi için adım ve imajım defalarca kullanıldı. Şimdiye kadar cevap vermemeyi tercih ettim ancak her şeyin bir sınırı vardır. Tek kanıt bile sunmadan bu tür konularda benim bilgim, sorumluluğum veya ilgim olduğunu iddia etmek, bu sınırı açıkça aşmaktadır" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Hakkındaki iddialarla ilgili açıklamalarını sürdüren Edson Alvarez, "Eğer birisi benim tarafımdan herhangi bir usulsüzlük yapıldığına dair kanıtı olduğunu düşünüyorsa, bunları sunulabileceği yetkililer, savcılar ve mahkemeler var. Ciddi suçlamalar kanıtlarla desteklenmeli ve yetkili makamlara sunulmalıdır; doğruluk ve gerçeği göz ardı ederek sansasyonel haberlere ve medyada yer almaya öncelik veren medya kuruluşlarındaki açıklamalar yoluyla değil. Adımın, 3'üncü taraflar arasındaki çatışmaları körüklemek veya medyada yer almak için kullanılmasına izin vermeyeceğim. Açıklamaların ciddiyeti karşısında, hukuk ekibime, bana karşı asılsız suçlamalarda bulunan veya bunları yayan herkese karşı durumu değerlendirip gerekli hukuki önlemleri almaları talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Edson Alvarez, Meksika formasıyla 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etti.

ORDONEZ: ALVAREZ'İN HABERİ VARDI

Meksika dergisi TV Notas'ın yayınladığı habere göre, yapımcı Lopez Ordonez, Alvarez'in hayatı hakkında bir belgesel çektiğini iddia etti. Projenin tamamlanması 2 yıl sürdü ve yapımcı, alması gereken 3,5 milyon Meksika pezonun (yaklaşık 207 bin dolar) henüz ödenmediğini öne sürdü. Ordonoz, silah zoruyla bir araca bindirildiğini ve Alvarez'in o dönemki (Kasım 2024) eşinin babası Toache Bedolla için çalışan 2 kişi tarafından bir gün boyunca kaçırıldığı iddiasında bulundu. Film yapımcısı, Alvarez ile doğrudan temas kurmadığını ancak 28 yaşındaki oyuncunun yaşananlardan haberdar olduğunu belirtti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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