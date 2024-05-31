Filenin Sultanları, Sırbistan’ı da devirdi
Düzenleyen: Levent Aslan / Kaynak: İHA- Güncelleme:
Spor Haberleri / İHA
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki altıncı maçında Sırbistan’ı 3-1 mağlup etti.
ABD'de düzenlenen Milletler Ligi’nde dördüncü galibiyetine imza atan Filenin Sultanları, eski koçları Giovanni Guidetti'ye yeni bir şok yaşattı. Ay-Yıldızlılar, ABD etabındaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.00’de Güney Kore ile karşılaşacak.
Salon: College Park Center, Arlington
Hakemler: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.), Fabin Denis Mozzo Carbajal (Uruguay)
Sırbistan: Mirkovic, Lazovic, Kurtagic, Bjelica, Lozo, Osmajic, Popovic (L) (Uzelac, Milenkovic, Malesevic, Bukilic, Miljevic, Mijatovic)
Türkiye: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Ayça, Tuğba, Cansu, Aslı)
Setler: 18-25, 31-33, 25-21, 21-25
Süre: 1 saat 50 dakika
Düzenleyen: Levent Aslan - Spor
Kaynak: İHA
Kaynak: İHA