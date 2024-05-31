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Filenin Sultanları, Sırbistan’ı da devirdi

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
- Güncelleme:
Filenin Sultanları, Sırbistan’ı da devirdi
Abd, Filenin Sultanları, Milletler Ligi, Haber

Spor Haberleri  / İHA

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ndeki altıncı maçında Sırbistan’ı 3-1 mağlup etti.

ABD'de düzenlenen Milletler Ligi’nde dördüncü galibiyetine imza atan Filenin Sultanları, eski koçları Giovanni Guidetti'ye yeni bir şok yaşattı. Ay-Yıldızlılar, ABD etabındaki üçüncü maçında yarın TSİ 21.00’de Güney Kore ile karşılaşacak.


Salon: College Park Center, Arlington
Hakemler: Francisco Denny Lassi Cespedes (Dominik Cum.), Fabin Denis Mozzo Carbajal (Uruguay)
Sırbistan: Mirkovic, Lazovic, Kurtagic, Bjelica, Lozo, Osmajic, Popovic (L) (Uzelac, Milenkovic, Malesevic, Bukilic, Miljevic, Mijatovic)
Türkiye: Elif, Ebrar, Zehra, Vargas, Derya, Eda, Gizem (L) (Ayça, Tuğba, Cansu, Aslı)
Setler: 18-25, 31-33, 25-21, 21-25
Süre: 1 saat 50 dakika

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İHA
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