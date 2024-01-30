Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Galatasaraylı yıldızdan jübile sürprizi! Futbolu bırakacağını açıkladı

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, Belçika kanalı VTM'yi İstanbul'da konuk ederek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Galatasaraylı yıldızdan jübile sürprizi! Futbolu bırakacağını açıkladı
    Galatasaray, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, emekli olacağının sinyalini verdi.

    Ülkesinde yayın yapan VTM'yi konuk eden Mertens, sürpriz açıklamalarda bulundu.

    Türkiye'de Galatasaray forması giymekten mutlu olduğunu belirten Mertens, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

    Galatasaraylı yıldızdan jübile sürprizi! Futbolu bırakacağını açıkladı

    MERTENS: ÖZGÜRLÜK İSTİYORUM

    Son sezonuna yaklaştığını öne süren Mertens, "Her gün, her zaman futbola açık, çok seviyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Ancak, aynı zamanda hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum" dedi.

    Geçen sezon Galatasaray'da Süper Lig zaferi yaşayan Belçikalı oyuncu,sarı kırmızılı formayla çıktığı 65 maçta 12 gol atıp, 9 asist yaptı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray
    Haberler > Spor > Galatasaraylı yıldızdan jübile sürprizi! Futbolu bırakacağını açıkladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    'Geçen sezon Galatasaray şampiyon olmasaydı İcardi değil 34 yaşındaki Valencia konuşulacaktı' - SporÜmit Özat canlı yayında G.Saray'ın yeni sol bekini açıkladıFatih Terim 17 yaşında formayı verdi İsmail Kartal 'şampiyonluk için yıldız golcü şart' dedi - SporFatih Terim'in 'wonderkidine' kafayı taktıRıdvan Dilmen'den Galatasaray - Gaziantep FK maçı sonrası ilginç açıklama: Böylesini görmedim - SporRıdvan Dilmen'den ilginç Süper Lig çıkışıOkan Buruk 6 ay sabredemedi! Galatasaray Ziyech ve Tete ile yollarını ayırdı - SporBoey, Angelino derken iki ayrılık dahaNBA'de Türk gecesi! Alperen Şengün, Los Angeles Lakers'ı yıkıp, geçti - SporNBA'de Türk gecesi! Alperen Şengün, Los Angeles Lakers'ı yıkıp, geçtiArda Güler Ancelotti’yi hayran bıraktı! Attığı muhteşem gol taraftarı heyecana boğdu - SporArda Güler Ancelotti’yi hayran bıraktı! Attığı muhteşem gol taraftarı heyecana boğduTrabzonspor'dan ayrılan Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gitti! Forma giyeceği takım açıklandı - SporAbdülkadir Ömür Trabzonspor'a veda ettiKartal'da isyan var! Yönetimin vaatlerini yerine getirmemesi Beşiktaş taraftarını öfkelendiriyor - SporKartal'da isyan var! Yönetimin vaatlerini yerine getirmemesi Beşiktaş taraftarını öfkelendiriyorOkan Buruk Kuntz'a özendi 70'ten sonra inadından vazgeçip Gaziantep'i devirdi - SporHerkes bu işin onunla gitmeyeceğini söylüyorÇağlar Söyüncü sırtına çubuklu formayı geçirdi: Kupalar kazanacağız - SporÇağlar Söyüncü sırtına çubuklu formayı geçirdi: Kupalar kazanacağız
    Sonraki Haber Yükleniyor...