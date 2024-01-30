Galatasaraylı yıldızdan jübile sürprizi! Futbolu bırakacağını açıkladı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, Belçika kanalı VTM'yi İstanbul'da konuk ederek dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, emekli olacağının sinyalini verdi.

Ülkesinde yayın yapan VTM'yi konuk eden Mertens, sürpriz açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de Galatasaray forması giymekten mutlu olduğunu belirten Mertens, "Bu kariyerimin son sezonu mu olacak? Evet sanırım öyle. Geleceğin ne getireceğini bilemezsiniz ama ben de çok heyecanlıyım. Görünen o ki kariyerimi Galatasaray'da sonlandıracağım. Garip gelecek belki ama futbolu bırakmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

MERTENS: ÖZGÜRLÜK İSTİYORUM

Son sezonuna yaklaştığını öne süren Mertens, "Her gün, her zaman futbola açık, çok seviyorum. Dünyadaki en iyi işi yapıyorum. Ancak, aynı zamanda hayatımda daha fazla özgürlük istiyorum" dedi.

Geçen sezon Galatasaray'da Süper Lig zaferi yaşayan Belçikalı oyuncu,sarı kırmızılı formayla çıktığı 65 maçta 12 gol atıp, 9 asist yaptı.