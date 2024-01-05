İngilizler Altay Bayındır'a şaşırdı! Manchester United, Türk kaleci için kararını verdi

5 Ocak 2024 12:10 - Güncelleme Tarihi: 5 Ocak 2024 12:14

Fenerbahçe'den 5 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, henüz İngiltere'de maça çıkamadı.

Kırmızı-şeytanların Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın Türk kaleciye hiç kaleyi teslim etmemesi taraftarları şaşırttı.

As kaleci Andre Onana'nın hatalı goller yemesine rağmen Altay'a şans vermeyen ten Hag, iki oyuncusu için de açıklamalarda bulundu.

ALTAY BAYINDIR NE ZAMAN OYNAYACAK?

Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, 8 Ocak Pazartesi günü Wigan ile oynanacak FA Cup karşılaşmasında kalede Andre Onana'nın olacağını açıkladı.

Afrika Kupası için takımdan uzak kalacak olan Onana'yı 14 Ocak'taki Tottenham maçında da kullanmak isteyen Hollandalı antrenör, "Kamerun Federasyonu ile görüşme halindeyiz. Afrika Uluslar Kupası sezon başında Onana bize transfer olurken konuştuğumuz bir sorundu ve şimdi ne yapacağımızı göreceğiz. 14 Ocak'ta oynayacağımız Tottenham maçında Onana'nın bizimle olup olmayacağını bilmiyorum ancak önümüzdeki Pazartesi oynanacak Wigan maçında kesinlikle kadroda olacak." ifadelerini kullandı.

Onana'nın Kamerun'dan izin almaması durumunda Altay Bayındır'ın Tottenham maçında kalede olması bekleniyor.

Türk kalecinin oynatılmaması durumunda ise takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor.