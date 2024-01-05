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    İngilizler Altay Bayındır'a şaşırdı! Manchester United, Türk kaleci için kararını verdi

    Sezon başında büyük umutlarla Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır'ın henüz maça çıkmaması dikkat çekti. İngiliz ekibinin Türk kaleciye neden şans vermediği merak ediliyor. İşte detaylar...

    İngilizler Altay Bayındır&#039;a şaşırdı! Manchester United, Türk kaleci için kararını verdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe'den 5 milyon euro bedelle Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, henüz İngiltere'de maça çıkamadı.

    Kırmızı-şeytanların Hollandalı teknik direktörü Erik ten Hag'ın Türk kaleciye hiç kaleyi teslim etmemesi taraftarları şaşırttı.

    As kaleci Andre Onana'nın hatalı goller yemesine rağmen Altay'a şans vermeyen ten Hag, iki oyuncusu için de açıklamalarda bulundu.

    İngilizler Altay Bayındır'a şaşırdı! Manchester United, Türk kaleci için kararını verdi

    ALTAY BAYINDIR NE ZAMAN OYNAYACAK?

    Manchester United Teknik Direktörü Erik ten Hag, 8 Ocak Pazartesi günü Wigan ile oynanacak FA Cup karşılaşmasında kalede Andre Onana'nın olacağını açıkladı.

    Afrika Kupası için takımdan uzak kalacak olan Onana'yı 14 Ocak'taki Tottenham maçında da kullanmak isteyen Hollandalı antrenör, "Kamerun Federasyonu ile görüşme halindeyiz. Afrika Uluslar Kupası sezon başında Onana bize transfer olurken konuştuğumuz bir sorundu ve şimdi ne yapacağımızı göreceğiz. 14 Ocak'ta oynayacağımız Tottenham maçında Onana'nın bizimle olup olmayacağını bilmiyorum ancak önümüzdeki Pazartesi oynanacak Wigan maçında kesinlikle kadroda olacak." ifadelerini kullandı.

    Onana'nın Kamerun'dan izin almaması durumunda Altay Bayındır'ın Tottenham maçında kalede olması bekleniyor.

    Türk kalecinin oynatılmaması durumunda ise takımdan ayrılabileceği iddia ediliyor.

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    Fenerbahçe'nin eski futbolcuları Kim Min Jae - Altay Bayındır, Bayern Münih - Manchester United maçında bir araya geldi. İki oyuncunun samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Altay BayındırManchester UnitedAndre Onana
    Haberler > Spor > İngilizler Altay Bayındır'a şaşırdı! Manchester United, Türk kaleci için kararını verdi
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