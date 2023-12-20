Kayserispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler | İsmail Kartal'dan derbi öncesi sürpriz karar

20 Aralık 2023 11:32 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 11:35

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün Kayserispor ile karşılaşacak.

Zorbay Küçük'ün yöneteceği mücadele saat 17.00'de oynanacak.

Galatasaray ile oynacağı derbi öncesi Kayserispor engelini aşmak isteyen Fenerbahçe, 40 puanla liderliğini sürdürüyor.

Recep Uçar yönetiminde sezonun en flaş takımı olarak ön plana çıkan Kayserispor ise 29 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

KAYSERİSPOR VE FENERBAHÇE 45. MAÇINA ÇIKACAK

Fenerbahçe ve Kayserispor Süper Lig'de 45. randevusuna çıkacak.

Daha önce oynanan 44 mücadelede üstünlüğü bulunan Sarı-lacivertliler, 27 defa kazanırken, sarı-kırmızılılar ise 8 galibiyet elde etti.

Kalan 9 maçta ise eşitlik bozulmadı.

EDİN DZEKO SAHADA OLMAYACAK

Fenerbahçe'de sakatlığı devam eden Edin Dzeko, bugün sahada yer alamayacak.

Boşnak golcünün yerine İsmail Kartal, Michy Batshuayi'yi sahaya sürmeyi planlıyor.

Dzeko'nun Galatasaray derbisinde ise iğneyle oynaması bekleniyor.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Hosseini, Hasan Ali Kaldırım, Karimi, Boa Morte, Ramazan Civelek, Kemen, Cardoso, Thiam

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi, Fred, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Dusan Tadic, Batshuayi