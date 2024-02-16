'Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz yüzünden depresyona girdi!'

Galatasaray-Sparta Prag maçının ardından 'Vole' kanalında çok önemli açıklamalarda bulunan Serdar Ali Çelikler, yıldız futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın sezon sonunda transfer olacağını iddia etti. Okan Buruk'un oynattığı futbolu oldukça beğenen Çelikler, başarılı teknik adama 'winner' yakıştırması yaparken, ünlü yorumcunun 'Elinde forvet kalmasa içeri Baran Demiroğlu'nu atardı' sözleri oldukça beğeni topladı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 Play-Off turunda Sparta Prag karşısında 3-2 galibiyet elde eden Galatasaray'da Okan Buruk'un saha içi dokunuşları oldukça beğeni topladı. 90 dakikanın ardından genç teknik adamı öve öve bitiremeyen Serdar Ali Çelikler, Buruk'a 'winner hoca' yakıştırması yaparken, ünlü yorumcunun 'Barış Alper Yılmaz' sözleri ise bir hayli dikkat çekti.

MUSLERA BENİM GÖRDÜĞÜM EN İYİ KALECİLERDEN

Acayip bir şey olmazsa Galatasaray turu geçti. Çok iyi kaleciler izledim Simovic, Taffarel, Rüştü Reçber, Schumacher, Volkan Demirel, Mondragon Türkiye'ye gelmiş en büyük kaleci Muslera. Birmancevic vuruyor Muslera çıkarıyor, Kerem Demirbay vuruyor Galatasaray 1-0 öne geçiyor. Kaleci farkıyla Galatasaray Prag'ı 3-2 yendi.

BARIŞ ALPER VE BERKAN AYAKTA KALDILAR

Maç başlamadan önce söyledim Prag takımı 'kazma' 60'tan sonra Galatasaray'ın aleyhine döner maç, çünkü Sparta Praglı futbolcular fizikli, fit bir takım, zaten o dakikadan sonra kademe kademe maç Prag'a döndü. Galatasaray'da iki futbolcu ayakta kaldı biri Berkan Kutlu diğeri Barış Alper Yılmaz. Torreira, Demirbay, Aktürkoğlu ve Mertens yani 4 tane 1 metre oyuncuyla oynadığın zaman böyle takımlara karşı fizik olarak geride kalıyorsun.

OKAN BURUK WİNNER HOCA OLMA YOLUNDA İLERLİYOR

Maç 2-2 Okan Buruk dese ki 'bu skor bize yeter, pas yapın çevirin tempoyu düşürün' dese hocaya kim ne diyecek? Ama Okan hoca öyle demedi ya kazanacağız ya kaybedeceğiz dedi ve kazandı. Böyle riskleri almazsan kazanamazsın. Okan hoca Zaha, İcardi, Mertens, Vinicius ne var ne yok içeri atıyor kazanmak için. Okan Buruk genel olarak mantalite olarak winner hoca olmaya doğru gidiyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ GİTTİ KEREM AKTÜRKOĞLU 'BEN KALDIM' DEDİ

Galatasaray Sparta Prag'ı orada da yener bence. Kerem Aktürkoğlu bana göre depresyonda Barış gidecek ben kalacağım düşüncesinde. Tete ve Zaha ishal olduğu için ilk 11'de başlayamadı, varsayalım ki bu iki yıldız kadroda yok Okan Buruk bu Baran Demiroğlu var ya onu atardı içeriye. Okan Buruk'un zihniyeti çok önemli elinde forvet olmasa Abdülkerim Bardakcı'ya sen ileri git derdi Bardakcı'dan forvet yapardı. Barış Alper Yılmaz bence gitti İtalya'dan talipleri varmış.