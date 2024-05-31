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NBA’de finalin adı: Dallas Mavericks - Boston Celtics

Düzenleyen: / Kaynak: İHA
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NBA’de finalin adı: Dallas Mavericks - Boston Celtics
Nba, Dallas Mavericks, Luka Doncic, Haber

Spor Haberleri  / İHA

Minnesota Timberwolves’u 124-103’lük skorla mağlup ederek seriyi 4-1'e getiren Dallas, şampiyonluk için Boston Celtics ile kapışacak. Serinin ilk maçı 7 Haziran’da oynanacak.

NBA’de heyecan konferans finalleri maçıyla devam etti. Batı Konferansı’nda Dallas Mavericks, deplasmanda karşılaştığı Minnesota Timberwolves’u 124-103’lük skorla yendi. Seriyi 4-1 yapan Dallas, Batı Konferansı şampiyonu oldu. Dallas Mavericks NBA finalinde Doğu Konferansı kazananı Boston Celtics ile karşılaşacak.

NBA’de finalin adı: Dallas Mavericks - Boston Celtics - 1. Resim

MVP DONCİC

Dallas’ta Luka Doncic 36 sayı, 10 ribuand ile double double yaparken, Kyrie Irving 36 sayı, 5 asist ve P.J. Washington da 12 sayı, 7 ribaund ile eşlik etti. Minnesota’da ise Karl-Anthony Towns 28 sayı, 12 ribaund ve Anthony Edwards da 28 sayı, 9 ribaund ile müsabakayı tamamladı.
Ayrıca Dallas Mavericks’in Sloven basketbolcusu Doncic, Batı Konferansı finallerinin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Dallas Mavericks ile Boston Celtics arasında serinin ilk maçı 7 Haziran’da oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İHA
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