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Oceans Seven parkurunu tamamlayan ilk Türk! Bengisu Avcı adını tarihe yazdırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Oceans Seven parkurunu tamamlayan ilk Türk! Bengisu Avcı adını tarihe yazdırdı
Bengisu Avcı, Japonya, Dünya Rekoru, Haber
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya'nın Tsugaru Boğazı'nı yüzerek geçen ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, "Ocean's 7" (Okyanus Yedilisi) parkurunu tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 38. sporcu oldu.

Ultra maraton yüzücüsü ve eski milli sporcu Bengisu Avcı, dünya çapında bir başarıya imza attı. Avcı, dünyanın farklı bölgelerindeki 7 açık su kanalından oluşan "Ocean's 7" (Okyanus Yedilisi) parkurunun son ayağı olan Japonya'daki Tsugaru Boğazı'nı yüzerek geçmek için Aomori eyaletindeki Kodomari bölgesinden suya girdi.

Oceans Seven parkurunu tamamlayan ilk Türk! Bengisu Avcı adını tarihe yazdırdı - 1. Resim

PARKURU TAMAMLAYAN İLK TÜRK

Yaklaşık 14 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından Hokkaido adası kıyılarına varan Avcı, "Ocean's 7" parkurunu tamamlayan ilk Türk ve dünyadaki 38. sporcu oldu.

Kuvvetli akıntılara rağmen hedefine ulaşmayı başaran Avcı, parkurun önceki ayaklarında Manş Denizi, Catalina Boğazı, Cebelitarık Boğazı, Cook Boğazı, Molokai Kanalı ve Kuzey Denizi'ni yüzerek geçmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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