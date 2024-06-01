Okan Buruk'a dev zam! İşte sözleşmenin detayları

Galatasaray, adını efsaneler arasına yazdıran teknik direktör Okan Buruk ile sözleşme yeniliyor. Avrupa'nın dev kulüplerinden teklif alan hocasını kaçırmak istemeyen yönetim, kesenin ağzını açtı.

Galatasaray'da Fransız ve İtalyan kulüplerinin radarında olan başarılı teknik adamla ilgili karar verildi. Başkan Dursun Özbek, gelecek hafta başında genç hoca ile masaya oturup 2 senelik sözleşme imzalatacak. Okan Buruk ile daha önce birer senelik sözleşme imzalayan Özbek, bu sefer görev süresinin sonuna kadar takımı şampiyon hocaya emanet etmek istiyor.

75 MİLYON LİRA

Galatasaray’ın başında rekorlar kıran Okan Buruk’un ücretine de zam yapılacak. Milliyet'in haberine göre; ilk sezonunda 18 milyon liraya çalışan, şampiyonluğun ardından ücreti 30 milyon liraya çıkarılan başarılı teknik direktörün maaşında ciddi bir yükselişe gidilecek. Buruk'un yıllık maaşı 75 milyon liraya yükseltilecek.

Yönetim, yaklaşık 2 milyon euro düzeyinde olacak paranın, Avrupa’daki başarılı teknik direktörlerle kıyaslandığında fazla olmayacağı görüşünde. Okan Buruk daGalatasaray ile devam etmek istediğini belirtmiş, bu konuda zorluk çıkarmayacağını göstermişti.