Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? ŞPL 2025-26 sezonu 1. tur maç tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi 7 Temmuz 2025 10:49 - Güncelleme: 7 Temmuz 2025 10:51 - Güncelleme:

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı start alıyor. Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Avrupa'nın 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk tur maçlarının tarihi ve eşleşmeler merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor?

Futbolseverlerin takip ettiği en heyecanlı organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde, 8 Temmuz Salı ve 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak 1. eleme turu maçları ile yeni sezon heyecanı başlayacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde bu haftanın maçları... ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR? 8 TEMMUZ: KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova) FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç) FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ) FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya) NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan) The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya) FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg) Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık) KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda) Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek) 9 TEMMUZ: FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta) PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus) Fotbal Club FCSB (Romanya) -Inter Club d'Escaldes (Andorra) Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda) İlgili Haber Muslera'nın yerine Şampiyonlar Ligi Finali kalecisi! Galatasaray şartları sordu Zorbay Küçük’e Şampiyonlar Ligi görevi!

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi