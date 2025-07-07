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Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? ŞPL 2025-26 sezonu 1. tur maç tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor? ŞPL 2025-26 sezonu 1. tur maç tarihleri
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı start alıyor. Bu yıl 71'incisi gerçekleştirilen Avrupa'nın 1 numaralı turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk tur maçlarının tarihi ve eşleşmeler merak konusu oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlıyor?

Futbolseverlerin takip ettiği en heyecanlı organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde, 8 Temmuz Salı ve 9 Temmuz Çarşamba günü oynanacak 1. eleme turu maçları ile yeni sezon heyecanı başlayacak. İşte, Şampiyonlar Ligi'nde bu haftanın maçları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

8 TEMMUZ: 

KuPS Kuopio (Finlandiya)-FC Milsami Orhei (Moldova)

FC Iberia 1999 (Gürcistan)-Malmö (İsveç)

FC Noah (Ermenistan)-FK Buducnost (Karadağ)

FC Levadia (Estonya)-FC RFS (Letonya)

NK Olimpija (Slovenya)-FC Kairat Almaty (Kazakistan)

The New Saints FC (Galler)-KF Shkendija (Kuzey Makedonya)

FC Drita (Kosova) - FC Differdange 03 (Lüksemburg)

Vikingur (Faroe Adaları) - Lincoln Red Imps FC (Cebelitarık)

KF Egnatia (Arnavutluk) - Breidablik (İzlanda)

Virtus AC 1964 (San Marino)-HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek)

9 TEMMUZ:

FK Zalgiris (Litvanya)-Hamrun Spartans FC (Malta)

PFC Ludogorets 1945 (Bulgaristan)-FC Dinamo-Minsk (Belarus)

Fotbal Club FCSB (Romanya) -Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Shelbourne FC (İrlanda) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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