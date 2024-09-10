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Transfer stop! Beşiktaş devre arasına kadar aynı kadroyla devam edecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Transfer stop! Beşiktaş devre arasına kadar aynı kadroyla devam edecek
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İmmobile, Rafa Silva, Paulista, Udokhai, Ndour, Joao Mario, Emirhan Topçu ve Can Keleş’i kadrosuna katan Beşiktaş, transferi kapattı.

MURAD TAMER -  Transfer döneminin 13 Eylül’e kadar devam etmesine rağmen siyah beyazlı yönetim lig için takviye yapılmasına gerek olmadığına karar verdi. Transfer sadece bir sebeple gerçekleşebilir.

Arada belki 10 numara

Takımdan bir oyuncu sürpriz şekilde ayrılırsa yerine hemen takviye yapılacak. Beşiktaş eğer Avrupa’da yoluna devam ederse ocak ayı transfer döneminde tekrar değerlendirme yapılacak. Öncelikli olarak 10 numara pozisyonu için harekete geçilebileceği belirtildi.

Bakhtiyor gidiyor

Rusya Süper Ligi’nden Krasnodar, Beşiktaş’ta kadroda düşünülmeyen Zaynutdinov’u kiralamak istiyor. Anlaşmada satın alma opsiyonu da olması bekleniyor. Rusya’da da transfer penceresi iki gün daha açık. İki tarafın görüşmelere devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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