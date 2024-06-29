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Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu hayatını kaybetti
Başkan, Haber

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu'dan acı haber geldi. Türk sporunun sevilen ismi hayatını kaybetti. 

Türkiye Voleybol Federasyonu Liglerden Sorumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu, vefat etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı, Türk voleybolunun sevilen isimlerinden Ahmet Göksu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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