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Türkiye'nin en büyük futbolcu seçmelerine geri sayım başladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye&#039;nin en büyük futbolcu seçmelerine geri sayım başladı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gold Performans, 30 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında İzmir Altınordu Tesisleri'nde hem ulusal hem de uluslararası futbolcu seçmelerine ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin en geniş kapsamlı futbolcu değerlendirme organizasyonlarından biri için geri sayım başladı. Gold Performans, 30 Haziran – 6 Temmuz tarihleri arasında İzmir Altınordu Tesisleri'nde hem ulusal hem de uluslararası futbolcu seçmelerine ev sahipliği yapacak.

“Türkiye’nin devleri İzmir’de yetenek avında!” sloganıyla duyurulan seçmeler, 9-19 yaş arası genç futbolculara hem kendilerini gösterebilecekleri hem de profesyonel futbol dünyasına adım atabilecekleri eşsiz bir zemin sunuyor.

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ORGANİZASYONUN DETAYLARI

Seçmeler, Altınordu’nun Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri ve yoğunluk durumuna göre Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.
Etkinliğe Fenerbahçe, Altay, Bucaspor, Adanaspor gibi Türkiye’nin köklü kulüplerinden altyapı antrenörleri ve scout ekipleri katılacak.
Her oyuncu, turnuva süresince en az iki farklı maçta 30’ar dakikalık süreyle sahada yer alacak. Başarılı oyuncular, ekstra izleme için üçüncü maça da çağrılacak. Tüm maçlar profesyonel kameralarla kayıt altına alınacak ve her oyuncu için bireysel SWOT analizleri ile performans videoları hazırlanarak takım temsilcileriyle paylaşılacak.

BİLİMSEL FUTBOL GELİŞİM MODELİ

Gold Performans, yalnızca bir seçme değil aynı zamanda bilimsel temellere dayalı bir gelişim süreci vadediyor.

Oyuncular aşağıdaki başlıklarla profesyonel değerlendirmeye tabi tutulacak:

  • Teknik beceri
  • Fiziksel uygunluk
  • Psikolojik dayanıklılık
  • Oyun vizyonu
  • Pozisyon bilgisi
  • Atletik testler
  • Pozisyon bazlı özel eğitimler
  • Spor psikoloğu desteği
  • İngilizce eğitimi dahil bireysel gelişim programı
  • Her oyuncu için kişiselleştirilmiş gelişim haritası oluşturulacak

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EFSANELER MAÇI İLE TAÇLANACAK

Organizasyon, seçmelerin ardından düzenlenecek olan “Efsaneler Maçı” ile sona
erecek. Türk futbolunun unutulmaz isimlerinin sahaya çıkacağı bu özel karşılaşma, genç futbolculara hem motivasyon hem de unutulmaz bir anı sunacak.

ALTINORDU BAŞKANI SEYİT MEHMET ÖZKAN: “BU GENÇLER İYİ BİR YAPI OLUŞTURMUŞ”

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, organizasyona tam destek verdiğini belirterek şunları söyledi: “Çok güzel bir program yapmışlar. Gold Performans, BESYO mezunu gençlerin bir hayalle yola çıktığı idealist bir yapı. Programlarında İngilizce eğitimi, spor psikoloğu, atletik testler gibi birçok önemli detay var. Eğer bu uyumu bozmazlarsa Türk futboluna önemli isimler kazandırabilirler.”
Ayrıca Özkan, çocuk futbolunun önemine şu sözlerle dikkat çekti: “8-12 yaş grubuna yatırım yapmadan 13-19 yaş grubundan verim alamayız. Spor yapan çocuklar hem iyi futbolcu hem de iyi birey olur. Bu girişimlere ülke olarak sahip çıkmalıyız.”

DEV KADRO, KUSURSUZ ORGANİZASYON

Organizasyona destek veren ekip sayısı da etkinliğin büyüklüğünü gözler önüne seriyor:
100 antrenör
50 hakem
30 sağlık personeli
10 ambulans ekibi
100 güvenlik görevlisi
Çevirmen ve analiz ekipleri
Lojistikten güvenliğe, sağlık hizmetlerinden analitik altyapıya kadar her detay titizlikle planlandı.

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PROGRAM DETAYLARI

Yer: Altınordu İsmet Orhunbilge ve Torbalı Metin Oktay Tesisleri

Tarih: 30 Haziran – 6 Temmuz 2025
Web: www.goldperformans.com.tr
Instagram: @goldperformans
Telefon: 0 554 685 45 52 - 0 554 958 45 52 - 0 554 672 45 52

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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