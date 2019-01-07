Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Özellikle KOBİ dünyasını yakından ilgilendiren ve gerek otomotiv gerek iş dünyasına hareketlilik getirmesi beklenen konuyla ilgili açıklama yapan Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “2009 yılından beri kiralanması yasak olan ticari araçların önü bu düzenleme ile büyük ölçüde açıldı. Artık, uzun süreli kiralama yöntemiyle ticari araç temin etmesine izin verilen işletmeler yüksek finansman maliyetlerinden ve ikinci el riski gibi yüklerden etkilenmeksizin araç edinebilecekler. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler artık hafif ticari araç satın almak zorunda kalmayacaklarından, kısıtlı öz kaynaklarını mümkün olan en etkin ve verimli şekilde temel faaliyetlerine aktarabilme imkânına kavuşacak. Ayrıca yapılan düzenleme önemli bir ticari araç üssü konumunda bulunan ülkemizin üretimine pozitif katkı sağlarken, sektörümüzün büyümesine de önemli oranda katkıda bulunacak. Düzenlemenin hayata geçirilmesi hususunda yüksek iradesini kullanan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, sektörümüzün önündeki bu engelin önemli ölçüde kaldırılmasında büyük rol oynayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’mıza şükranlarımı sunuyorum. Yürüttüğümüz çalışmalarda desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yanı sıra Otomotiv Sanayi Derneği (OSD), Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Ticaret Odası (İTO)’na da özellikle tüm sektör adına içtenlikle teşekkür ediyoruz.” dedi…

CARİ AÇIĞA BÜYÜK FAYDA

Yapılan düzenleme sayesinde yeni ve ileri teknoloji ürünü araçlara erişimin kolaylaşacağını da belirten Ekici, “Eski araçların kullanımdan kaynaklanan fazla yakıt tüketiminin önüne geçilmesi, ülkemizin daha az yakıt ithalatı yapmasına dolayısıyla cari açığın kapanmasına önemli katkı sağlayacak. Tüm bunların yanı sıra gerek kiralanacak olan araçların yeni nesil olmasından gerekse bakım ve onarımlarının kiraya veren firmalar tarafından düzenli bir şekilde takip edilecek olmasından ötürü, karayollarında seyir eden araçların daha güvenli olmaları sağlanacak ve trafik kazalarının önüne önemli ölçüde geçilebilecek. Bu düzenleme global açıdan önemli bir ticari araç üretim üssü konumunda bulunan ülkemizin üretim performansına da pozitif yönde katkı sağlarken sektörümüzün büyümesine önemli rol oynayacaktır” dedi.