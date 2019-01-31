Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Renault, 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio’nun beşinci nesli olan Yeni Clio’yu tanıtıyor. İlki 1990 yılında lanse edilen Clio, satışa sunulmasından bu yana Renault Grubu’nun dünyanın dört bir yanında en çok satan otomobili oldu. Şirketten yapılan açıklamaya göre Fransızların favori aracı olmakla kalmayan model, 2013 yılından bu yana Avrupa’da B segmentindeki liderliğini sürdürüyor. Clio, 2012 ve 2018 yılları arasında her yıl bir önceki yıla göre satış rakamını artırarak olağanüstü bir ticari performans sergiledi.

Yeni Clio da 1990 yılında lanse edilen birinci nesil Clio ile aynı şekilde Megane ve Espace gibi üst segment modellerdeki teknolojilere sahip.

“Evrim ve Devrim” çifte ilkesi esas alınarak tasarlanan Yeni Clio’da, dış tasarım olgunlaştırılırken, iç tasarım ise yeniden oluşturuldu. Daha keskin hatları ve daha iddialı ön kısmı, araca dinamizm ve modernizm kazandırırdı. Kalite algısı ve sunulan teknolojiler açısından üst segmentten esinleniliyor. Kullanılan teknolojiler, kullanımı ve günlük hayatı kolaylaştırıyor.

“Bu model, Clio’ların en iyisi”

Renault Grubu Endüstriyel Tasarım Direktörü Laurens van den Acker “Clio efsanesinin son ürünü olan bu ikon otomobil, önceki nesil modellerin en iyi özelliklerini aldı. Clio 4’ün dış tasarımı, müşterilerimizin büyük beğenisini kazanmıştı ve bugün de kazanmaya devam ediyor. Bu yüzden bir yandan önceki modelin genetiğine sadık kalırken, diğer yandan yeni modelin modernizmini ve şıklığını artırmaya karar verdik. İç kısımda ise, gerçek bir devrim gerçekleştirilerek kalite algısı gözle görülür biçimde artırıldı ve daha sofistike bir tasarım ve daha güçlü bir teknolojik donanım tercih edildi. Bu model, Clio’ların en iyisi“ ifadelerini kullandı.





