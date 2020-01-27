Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ALİ ÇELİK

Bu atılımla devreye alınan Endüstri 4.0 bağlantılı yeni pres hattı ve yüksek hızlı işleme merkezi için yapılan yatırım miktarı ise toplam 2,2 milyon avro olarak açıklandı. Öte yandan Ford Otosan’ın elektrikli araç üretimine katkı sunmasını da amaçladığı, 11,2 milyon avroluk yatırımla devreye alınan yeni pres hattı ise Kocaeli fabrikasında pres kapasitesini yıllık 500 bin araç üretimini destekleyecek noktaya ulaştırdı. Yaptığı açıklamada Endüstri 4.0 uygulamaları ile otomotiv sanayinde üretim ve rekabetin hızla dönüştüğünü yeni bir sürece girdiklerini vurgulayan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları kaydetti:Bu yatırım sonucunda Kocaeli fabrikamız, Türkiye’de bir ilk olarak geçtiğimiz yıl Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) dünyada kabul ettiği ilk 16 fabrikadan biri olarak “Global Lighthouse Network” ağına katıldı. Ford’un tüm dünyada bu listeye giren ilk fabrikası olan Kocaeli Fabrikamızda şimdi de endüstri 4.0 uyumlu yeni pres hattımız ve Yüksek Hızlı İşleme Merkezimizi devreye almanın gururunu yaşıyoruz. Her iki proje için de otomotiv sektörünün sadece bugünkü değil, gelecekteki üretim taleplerini de karşılayabilecek.