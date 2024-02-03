Tesla tam bir hayal kırıklığı! İşte elektrikli araçların kış menzili

Norveç Otomobil Federasyonu, -10 derece soğukta elektrikli araçların dolu batarya ile kaç kilometre gittiklerini test etti. Sonuçlara göre, hava şartlarından ötürü Tesla Model 3 yüzde 29,9 oranında menzil kaybederken onu yüzde 23,8'lik menzil kaybıyla Hyundai Ioniq 6 izledi. En az menzil kaybı ise yüzde 5,9 ile HiPhi Z'de gerçekleşti. Peki -10 derecede hangi elektrikli araç ne kadar menzil yapıyor? İşte menzil testlerinin sonucu...

Elektrikli otomobiller her geçen gün hayatımızda daha fazla yer kaplamaya devam ederken, markalar peş peşe daha uzun menzil değerleri ve hızlı şarj teknolojileri tanıtıyor. 2030 yılı itibari ile Avrupa merkezli olarak birçok önemli markanın sadece elektrikli modelleri satacağını duyurması bu alana olan yatırımları da arttırmaya başladı. Öte yandan özellikle Kuzey Avrupa başta olmak üzere, bir çok soğuk iklimde elektrikli otomobillerin sunduğu KM menzilleri tartışılmaya devam ediyor.

Bunların içinde en son yayınlanan ise Norveç Otomobil Federasyonu tarafından gerçekleştiği belirtilen kış testi ve sonuçları oldu. Şuan dünyanın en çok satan elektrikli modeli olarak ön plana çıkan Tesla Model 3, gerçekleşen testlerde yaklaşık yüzde 30 menzil kaybı ile marka tutkunlarını şaşırttı. Eksi 10 derecede gerçekleştirilen sürüş testinde Çin markası HiPhi Z'nin menzili ise üreticinin belittiği değerlerlere aynı kalması ilgi çeken bir diğer nokta oldu.

Kış testinde 16,8 kWh/100 km tüketim şampiyonluğu konusunda liderliğini ilan eden marka Ioniq 6 ile Hyundai oldu. Diğer ilginç bir markada Volkswagen, sürüş testlerinde ID.7 modeli zaman zaman yüzde 31 gibi oranlara varan tüketim değerleri ile hayal kırıklığına neden oldu.

PEKİ YA ISI POMPASI?

Testlerde kullanılan araçların çoğunda ısı pompası kullanılması, kışın menzil konusunda bu teknolojinin ne kadar etkili olduğunu konusunda kafaları karıştırdı. Bu teknolojinin mimarı Tesla'nın en iyi ısı pompası sistemi ile yaşadığı yüzde 30’luk değer kaybı gerçekten şaşkınlık konusu oldu. Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası Togg’un ülkemizde 20 bin adetten fazla satan modeli T10X’ta ısı pompası kullanılmaması sosyal medyada gündem olan konulardan bir tanesiydi. Konuyla ilgili cevap Togg CEO’su Gürcan Karakaş’tan ABD’de düzenlenen teknoloji fuarı CES’te geldi. Karakaş açıklamasında “Biz sadece otomobil değil aynı zamanda batarya da üretiyoruz. Kendi testlerimizi -40 ila -30 dereceler arasında Norveç ve İsveç’te ki test merkezlerinde yaptık. Araçlarımız vaadedilen menzili şuan sert kış iklimlerinde de yerine getirebiliyor. Isı pompasına ihtiyaç duymadık, gerekirse mühendislik altyapımız zaten buna müsait” ifadelerini kullanmıştı.

İşte gerçekleştirilen testte bazı markaların sonuçları:

Volkswagen ID.7: Menzil: 414 km (değer kaybı -%31,9) Tüketim: 18,9 kWh/100 km

Tesla Model 3: Menzil 441 km (değer kaybı -%29,9) Tüketim: 18 kWh/100 km

Hyundai Ioniq 6: Menzil: 467,8 km (değer kaybı -%23,8) Tüketim: 16,8 kWh/100 km

BYD Dolphin: Menzil: 339 km (değer kaybı -%20,6) Tüketim: 17,1 kWh/100 km

HiPhi Z: Menzil: 522 km (değer kaybı-%5,9) Tüketim: 23,5 kWh/100 km