Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •  •  
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Tesla tam bir hayal kırıklığı! İşte elektrikli araçların kış menzili

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tesla tam bir hayal kırıklığı! İşte elektrikli araçların kış menzili
    Tesla, Model 3, Haber

    T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Norveç Otomobil Federasyonu, -10 derece soğukta elektrikli araçların dolu batarya ile kaç kilometre gittiklerini test etti. Sonuçlara göre, hava şartlarından ötürü Tesla Model 3 yüzde 29,9 oranında menzil kaybederken onu yüzde 23,8'lik menzil kaybıyla Hyundai Ioniq 6 izledi. En az menzil kaybı ise yüzde 5,9 ile HiPhi Z'de gerçekleşti. Peki -10 derecede hangi elektrikli araç ne kadar menzil yapıyor? İşte menzil testlerinin sonucu...

    Elektrikli otomobiller her geçen gün hayatımızda daha fazla yer kaplamaya devam ederken, markalar peş peşe daha uzun menzil değerleri ve hızlı şarj teknolojileri tanıtıyor. 2030 yılı itibari ile Avrupa merkezli olarak birçok önemli markanın sadece elektrikli modelleri satacağını duyurması bu alana olan yatırımları da arttırmaya başladı. Öte yandan özellikle Kuzey Avrupa başta olmak üzere, bir çok soğuk iklimde elektrikli otomobillerin sunduğu KM menzilleri tartışılmaya devam ediyor. 

    Bunların içinde en son yayınlanan ise Norveç Otomobil Federasyonu tarafından gerçekleştiği belirtilen kış testi ve sonuçları oldu. Şuan dünyanın en çok satan elektrikli modeli olarak ön plana çıkan Tesla Model 3, gerçekleşen testlerde yaklaşık yüzde 30 menzil kaybı ile marka tutkunlarını şaşırttı. Eksi 10 derecede gerçekleştirilen sürüş testinde Çin markası HiPhi Z'nin menzili ise üreticinin belittiği değerlerlere aynı kalması ilgi çeken bir diğer nokta oldu. 

    Kış testinde 16,8 kWh/100 km tüketim şampiyonluğu konusunda liderliğini ilan eden marka Ioniq 6 ile Hyundai oldu. Diğer ilginç bir markada Volkswagen, sürüş testlerinde ID.7 modeli zaman zaman yüzde 31 gibi oranlara varan tüketim değerleri ile hayal kırıklığına neden oldu. 

    Tesla tam bir hayal kırıklığı! İşte elektrikli araçların kış menzili

    PEKİ YA ISI POMPASI? 

    Testlerde kullanılan araçların çoğunda ısı pompası kullanılması, kışın menzil konusunda bu teknolojinin ne kadar etkili olduğunu konusunda kafaları karıştırdı. Bu teknolojinin mimarı Tesla'nın en iyi ısı pompası sistemi ile yaşadığı yüzde 30’luk değer kaybı gerçekten şaşkınlık konusu oldu. Türkiye’nin yerli ve milli otomobil markası Togg’un ülkemizde 20 bin adetten fazla satan modeli T10X’ta ısı pompası kullanılmaması sosyal medyada gündem olan konulardan bir tanesiydi. Konuyla ilgili cevap Togg CEO’su Gürcan Karakaş’tan ABD’de düzenlenen teknoloji fuarı CES’te geldi. Karakaş açıklamasında “Biz sadece otomobil değil aynı zamanda batarya da üretiyoruz. Kendi testlerimizi -40 ila -30 dereceler arasında Norveç ve İsveç’te ki test merkezlerinde yaptık. Araçlarımız vaadedilen menzili şuan sert kış iklimlerinde de yerine getirebiliyor. Isı pompasına ihtiyaç duymadık, gerekirse mühendislik altyapımız zaten buna müsait” ifadelerini kullanmıştı. 

    Tesla tam bir hayal kırıklığı! İşte elektrikli araçların kış menzili

    İşte gerçekleştirilen testte bazı markaların sonuçları: 

    Volkswagen ID.7: Menzil: 414 km (değer kaybı -%31,9) Tüketim: 18,9 kWh/100 km

    Tesla Model 3: Menzil 441 km (değer kaybı -%29,9) Tüketim: 18 kWh/100 km

    Hyundai Ioniq 6:  Menzil: 467,8 km (değer kaybı -%23,8) Tüketim: 16,8 kWh/100 km

    BYD Dolphin: Menzil: 339 km (değer kaybı -%20,6) Tüketim: 17,1 kWh/100 km

    HiPhi Z: Menzil: 522 km (değer kaybı-%5,9) Tüketim: 23,5 kWh/100 km

    Düzenleyen:  - T-Otomobil
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TeslaModel 3
    Haberler > T-Otomobil > Tesla tam bir hayal kırıklığı! İşte elektrikli araçların kış menzili
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Otomobilde talep durulmuyor! Ocak rekoru kırıldı - T-OtomobilOtomobilde talep durulmuyor! Ocak rekoru kırıldıTesla’da büyük kriz! Bu hatadan dolayı 2,2 milyon aracını geri çağırdılar - T-OtomobilTesla’da büyük kriz! Bu hatadan dolayı 2,2 milyon aracını geri çağırdılarTogg T10X teslimatlarında büyük düşüş! Nedeni belli oldu - T-OtomobilTogg T10X teslimatlarında büyük düşüş!Yeni CLE Coupe Türkiye'de - T-OtomobilYeni CLE Coupe Türkiye'deRent a Car'da dev marka savaşı! - T-OtomobilRent a Car'da dev marka savaşı!İkinci elde fiyatlar düşüyor, ilan sayısı azalıyor… - T-OtomobilFiyatlar istenilen seviyeye gelmeye başladıİşsizlik artıyor otomotiv sektörü personel bulamıyor… - T-Otomobilİşsizlik artıyor otomotiv sektörü personel bulamıyor…İşte kış lastiği ile ilgili merak edilenler - T-Otomobilİşte kış lastiği ile ilgili merak edilenlerDeğişen ve boyaya takan çok, şaseye bakan yok - T-OtomobilDeğişen ve boyaya takan çok, şaseye bakan yokElektrikli araçlar için 3000 yeni istasyon - T-OtomobilElektrikli araçlar için 3000 yeni istasyon
    Sonraki Haber Yükleniyor...