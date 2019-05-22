Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

19 Ağustos 2019’da sona erecek olan geçiş süreci boyunca Huawei, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD’li firmalardan parça almaya devam edebilecek. Ancak yeni ürünler için alım yapamayacak. Öte yandan Huawei kullanıcıları da 18 Ağustos’a kadar Google Play uygulamalarından ve Android güncellemesinden yararlanabilecek. Bu tarihten sonra ise Google Play hizmeti ve güncellemeler durdurulacak. Güncellemelerin durdurulmasıyla birlikte ellerindeki telefonun “çöp” olmasından korkan tüketiciler ise ikinci el sitelerine ilan vermeye başladı. Öyleki ikinci el piyasasında satıcılar fiyat kırmaya başladı. Fiyatların önümüzdeki günlerde daha da düşerek satışların hız kazanması bekleniyor. Huawei’den kaçan Android kullanıcılarının ise Samsung ve yerli telefonlara yönelmesi bekleniyor.

ABD BİZİ HAFİFE ALIYOR

Huawei kurucusu Ren Zhengfei yaptırımların 90 gün ertelenmesini önemsemediğini, ABD hükûmetinin kendilerini hafife aldığını söyledi. ABD’nin aldığı kararların Huawei’nin 5G alanındaki çalışmaları etkilemeyeceğini belirten Ren “Hiçbir rakibimiz önümüzdeki 2-3 yılda 5G’de bizi yakalayamaz” dedi.