Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Snapchat rakipleriyle mücadelesinde, viral içerik üreten kullanıcılarına 1 günde 1 milyon dolara kadar ödeme yapacağı yeni bir ödül sistem duyurdu.

Bu sisteme göre, kullanıcıların en çok etkileşim alan ve izlenen videoları ödül kazanmaya aday olacak.

Bu uygulamaya dahil olmak isteyen ve 16 yaşından büyük tüm kullanıcıları kapsayacak ödül programı şimdilik yıl sonuna kadar devam edecek. Başarılı olması durumunda 2021’de de uygulanacak.

Oldukça karmaşık bir algoritmaya sahip olan ödül sisteminde, bir kullanıcının en fazla ne kadar ödül alabileceği ya da toplamda kaç kişiye kadar ödeme yapılacağı ifade edilmedi.

Snapchat, günlük olarak 100 bin izlenmeyi aşan her videonun ödülden pay alabilmeye hak kazanacağını ifade etti.

Özellikle TikTok ve Instagram ile ciddi bir rekabet içerisinde bulunan Snapchat, 24 saat içerisinde kaybolan içerikleri piyasaya tanıtan ilk platform olmuş ve bu sayede çok ciddi bir popülerlik yakalamıştı.

Bu özellik Instagram’ın hikayeler alanında kullanılmış ve son olarak Twitter da 24 saat içerisinde kaybolan mesajları Fleets uygulaması ile kullanıma almıştı.

Bu arada Snapchat’in yeni uygulaması, “spotlight” ya da “manşet alanı” denebilecek bir yerden sunulacak ve bu özellik de ilk olarak TikTok tarafından kullanıma açılmıştı.

Şirketin bu adımı atmasının en büyük sebeplerinden biri, Snapchat'te üretilen videoların daha çok TikTok ve YouTube gibi platformlarda paylaşılması. Çünkü Snapchat'te kullanıcıların takipçi sayılarını geliştirmeleri diğer platformlara göre daha sınırlı.

TikTok'ta ise 'sizin için seçilenler' kısmında kullanıcıların platformda üretilen diğer işleri bulması daha kolay.

Covid-19 salgını döneminde popülerliğini artıran Snapchat açıklanan son istatistiklere göre, günlük 250 milyon aktif kullanıcı ortalamasına ulaşmış durumda. Platformun güncel piyasa değeri ise 67 milyar dolar seviyesinde.