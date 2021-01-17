Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Merkezde, IBM, AWS, Cisco, Oracle, Hitachi Vantara, VMware, NetApp, TIBCO, CLOUDERA, Automation Anywhere gibi teknoloji alanında faaliyet gösteren küresel markaların yanı sıra IoT, analitik ve bulut alanlarında çalışan 50'den fazla iş ortağının geliştirdiği donanım, yazılım ve platformlar entegre bir şekilde çalışıyor.

Tech Data Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, ziyaretçilerin burada IoT ve analitik teknolojilerini salgın gibi çeşitli senaryoları üzerinde deneyimleyebildiğini belirterek “IDC verilerine göre 2025'e kadar 41,6 milyar bağlı cihazdan ve 79,4 ZB boyutunda veri üretileceği tahmin ediliyor. Türkiye IoT pazar büyüklüğü ise 1 milyar 169 milyon dolara ulaşmış durumda. İş ortaklarına ve BT karar vericilerine yatırım kararları öncesinde entegre çözümleri deneyimleme imkânı tanıyacak merkez sayesinde birçok iş ortağı Tech Data'dan edinecekleri teknik, satış ya da finansal kabiliyetlerle işlerini büyütebilecek fırsatlara erişebilecekler" dedi.