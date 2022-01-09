Türkiye Gazetesi

Keiretsu Forum’un Türkiye Genel Müdürü Duygu Eren “Bir yılda 20 girişime yatırım yaparak rekor kırdık. 2022 yılında startup yatırımları ve çıkışları daha artacak. Geçen seneye baktığımızda üçüncü çeyrekte toplam, bütün ekosistem olarak 116 milyon dolarlık bir yatırım yapılmıştı. Fakat bugün ekosisteme baktığımızda 1,28 milyar dolarlık yatırım çıktı. Yatırım miktarlarının artmasıyla girişimcilik ekosistemi 2022’de de büyümeye devam edecek ve 2021 yılında gerçekleşen 1 milyar dolarlık yatırımın daha da üzerine çıkacak” dedi.

Pandeminin etkilerinin derinleştikçe bu alana çözüm üreten girişimlerin değerlemesinin arttığına da dikkat çeken Eren “Bu sebeple 2022’de özellikle mobil oyun ve tele tıp dikeylerinin büyüme ivmesi daha da artacak. Dünyada NFT, Metaverse gibi yeni kavramlar ortaya çıktı ve şu anda çok büyük bir teknolojik dönüşümün etkisindeyiz. Bunu Nasdaq’ta en çok teknoloji hisselerinin değer kazanmasından ve büyük şirketlerin startup yatırımlarından görebiliyoruz. 2022 yılının sonunda kazananlar, teknolojiyi işlerine ve kendi hayatlarına adapte edip, aynı şekilde yatırım perspektifinde de bu startup’lara yatırım yapanlar olacaktır” diye konuştu.

Işık hızında internete 1,5 milyar lira yatırım Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 2021 yılında Afyon, Uşak, Ordu ve Sivas’ta fiber altyapı çalışmalarına başladıklarını belirterek “Son 10 yılda 7,6 milyar TL yatırım yaptığımız fiber altyapıya 2022 yılında ise daha büyük bir bütçe ayırdık. Yeni yılda fiber altyapı için yaklaşık 1,5 milyar TL ek yatırım gerçekleştireceğiz” dedi