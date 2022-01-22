Türkiye Gazetesi

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey’in istifasının ardından Kasım ayında CEO’luk görevini üstlenen Parag Agrawal, kendi sistemini oturtmaya çalışıyor. Göreve geldiği günden bu yana yönetici kadrosunu değiştirmeye ve uygulamaya yeni özellikler getirmeye başladı.

Geçtiğimiz ay mühendislik ve tasarım şeflerini görevden alan Agrawal, güvenlik ekibine de el attı. The New York Times'a konuşan şirket, eski güvenlik başkanı Peiter Zatko'nun ayrıldığını, baş bilgi güvenliği sorumlusu Rinki Sethi'nin ise önümüzdeki haftalarda Twitter'dan ayrılacağını açıkladı.

TWITTER, YENİ EKİBİ KURUYOR

Agrawal’ın bu hafta çalışanlara işten çıkarma hakkında bir açıklama yaptığı söyleniyor. Buna göre, şirketin yönetilmesinin ve en öncelikli iş üzerindeki etkilerin değerlendirilmesi sonrasında işten çıkarmalar yapıldı.

Twitter, hacker topluluğunda "Mudge" olarak bilinen Zatko'yu, birçok yüksek profilli hesabı tehlikeye atan bir olayın ardından Kasım 2020'de işe almıştı. Daha önce DARPA, Google ve Stripe'de çalıştı ve 90'larda Cult of the Dead Cow adlı hacker grubunun üyesiydi.

Eski bir IBM bilgi güvenliği başkan yardımcısı Sethi de Temmuz 2020 Bitcoin hackinin ardından Twitter’a katılmıştı. Times'a göre, Twitter'ın gizlilik mühendisliği başkanı Lea Kissner, Sethi'nin eski pozisyonunu geçici olarak devralıyor.

Aralık ayında Agrawal, mühendislik ve tasarım başkanları Michael Montano ve Dantley Davis’i görevden almıştı.

Twitter, NFT profil resmi özelliğini başlattı Tüm dünyada NFT (değiştirilemeyen token) çılgınlığı devam ederken sosyal medya şirketleri de bu alanda çalışmalarını hızlandırıyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip Twitter, NFT meraklılarını platforma çekecek bir adım attı. NFT profil resmi özelliğini başlatan sosyal medya devi, Twitter Blue abonesi kullanıcılara NFT kolaylığı sağlıyor.

Twitter Topluluklar sonunda Android'e geldi Sosyal medya devi Twitter, ‘Topluluklar’ özelliğini nihayet Android kullanıcılarına da sunuyor. Bu özellik ile kullanıcılar, belirli bir konu etrafında buluşarak, görüşlerini bir topluluk (grup) içinde paylaşabiliyor.