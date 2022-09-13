Türkiye Gazetesi

Brüksel merkezli Geradin hukuk bürosunun kurucusu Damien Geradin, sosyal medya hesabından ilgi çikeci bir paylaşım yaptı. Geradin, İngiltere ve Hollanda'daki çeşitli hukuk bürolarının ABD merkezli Google firmasına karşı birlikte tazminat davaları açacağını aktardı.

Davayı açacaklar arasında yer alan ve rekabet hukuku alanında uzmanlaşmış Geradin, "Google'dan reklam teknolojisi sektöründe rekabete aykırı davranışı nedeniyle 25 milyar euroya varan tazminat talep ediyoruz." paylaşımında bulundu. Geradin, Google'ın yerel ve ulusal medya gibi çeşitli yayıncılara verdiği zararlar nedeniyle adil seviyede tazminat ödemesi gerektiğini kaydetti.

Davalarda, yayıncılar geçmiş yıllarda almaları gereken reklam gelirlerini Google'dan talep edecek.

GOOGLE, AB'NİN TAKİBİNDE

Avrupa Birliği (AB), Google'a, 2019 yılında da 'reklam hizmeti' AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar euro para cezası uygulamıştı.

Ayrıca AB, geçen yıl da Google'ın dijital reklam faaliyetlerine yönelik rekabet soruşturması başlatmıştı.

Devam eden soruşturmada Google'ın reklam teknolojisinde kendi hizmetlerini avantajlı konuma getirip getirmediği ve rakip reklam hizmet sağlayıcılarını zarara uğratılıp uğratılmadığı inceleniyor.

Google Haritaları’nda görüldü... Yağmur ormanlarında ‘hayalet uçak’ Google’ın Haritalar uygulamalarına bakan kullanıcılar ilginç bir görüntüyle karşılaştı. Avustralya’nın Queensland yağmur ormanlarında normal uçuş rotasının dışında, son derece alçaktan uçak devasa bir uçak bildirildi. Çok düşük irtifada seyir eden uçağın ‘hayalet uçak’ olabileceği aktarıldı.

Konum bilgisini toplayan Google'a 58 milyon dolarlık ceza Teknoloji devi Google, konum geçmişi kapalı olarak ayarlandığında bile bazı Android telefon kullanıcılarının verilerini kaydettiği için cezaya çarptırıldı. Avustralya’da Federal Mahkeme şirkete 58 milyon dolarlık ceza verdi.