Türkiye Gazetesi

Instagram, Meta’nın gelirinin ilk defa düşmesinin ardından reklam politikasında değişikliğe gidiyor. Teknoloji şirketi, Instagram’dan daha fazla reklam geliri elde etmek için uygulamanın daha fazla alanına reklam yerleştirmeyi hedefliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, Instagram keşfet sekmesine ve kullanıcı profillerine de reklam yerleştirilecek.

Instagram'da reklamlar böyle görünecek

Instagram’da markalar artık keşfet akışında reklam yayınlayabiliyor ancak profil akışlarında gösterilecek reklamlar için testler devam ediyor. Şirket ayrıca bazı içerik üreticilerine profil özet akışlarında gösterilecek reklamlardan gelir elde etme şansı da sunacak.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK REKLAMLARI GELİYOR

ABD merkezli sosyal medya ve teknoloji şirketi Meta, reklam ürünleri için bir dizi başka güncellemeyi de duyurdu. Bunlardan bazıları Instagram'ı etkileyecek. Birincisi, şirket hem ana sayfada hem de hikayelerde artırılmış gerçeklik reklamlarını deneyecek. Böylece bir Instagram kullanıcısı örneğin bir mobilya mağazasının artırılmış gerçeklik reklamı aracılığıyla bir kitaplığın odasına yakışıp yakışmadığını sadece telefonunu kullanarak görebilecek ya da bir arabanın fiziki olarak yanına gitmeye gerek kalmadan incelemek mümkün olacak.

Ayrıca şirket, Facebook ve Instagram Reels’te yeni reklam stratejisini de deniyor. Buna göre, örneğin Instagram’da Reels videolarında gezinirken 4 ila 10 saniyelik atlanabilir reklamlar çıkacak ve reklam bittikten sonar Reels videoları tekrar oynayacak.

Kullanıcıların kaç tane reklam göreceğine gelince, kişiden kişiye değişecek. Instagram’dan bir sözcü Engadget sitesine yaptığı açıklamada, "Platformdaki reklam sayısı, insanların Instagram'ı nasıl kullandığına bağlı olarak değişir. İnsanların duyarlılığını hem reklamlar hem de genel ticarilik açısından yakından izliyoruz." dedi.

Twitter Instagram hikayelerin sevilen özelliğini test ediyor Twitter, Instagram ve TikTok’a giderek daha fazla benzemeye başladı. Geçtiğimiz günlerde Instagram’ın kaydırmalı video akışını getirmeye hazırlandığı ortaya çıkarken, Twitter’ın test ettiği bir özellik daha dikkatleri çekti.

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