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Haberler > Teknoloji > O yöntemi uygulayanlar, telefonun ömrünü kısaltıyor! Uzmanlar uyardı

O yöntemi uygulayanlar, telefonun ömrünü kısaltıyor! Uzmanlar uyardı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
O yöntemi uygulayanlar, telefonun ömrünü kısaltıyor! Uzmanlar uyardı
Teknoloji Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yanlış şarj alışkanlıkları, hem cihazın performansını düşürüyor hem de kullanıcıları büyük masraflarla karşı karşıya bırakıyor. Uzmanlar, cep telefonlarının yanlış şarj edilmesi nedeniyle batarya ömrünün ciddi şekilde kısaldığını belirtti.

Cep telefonlarının fiyatlarının hızla arttığı bir dönemde, yanlış kullanım cihaz ömrünü kısaltarak ekstra maliyetlere yol açabiliyor. Gökhan Taşcı, telefonların darbelere karşı korunması, doğru şarj edilmesi ve virüslü yazılımlardan uzak tutulmasının ömrünü uzatacağını ifade etti. Ayrıca orijinal aksesuar kullanımının da pil sağlığı için kritik olduğunu vurgulayan Taşcı, yan sanayi aksesuarların bataryaya ve cihaza zarar verebileceğini belirtti.

O yöntemi uygulayanlar, telefonun ömrünü kısaltıyor! Uzmanlar uyardı - 1. Resim

CEP TELEFONLARININ DOĞRU KULLANIMI

Cep telefonlarının uzun ömürlü olması için hijyenik kullanımın da önemine değinen Taşcı, cihazların sudan ve tozdan korunması gerektiğini söyledi. Telefonun suya ve toza maruz kalması, özellikle hoparlör ve ana kart gibi hassas parçaların zarar görmesine neden olabilir. "Minimum yüzde 20, maksimum yüzde 80 aralığında şarj etmek, batarya ömrünü uzatır" diyen Taşcı, kullanıcıların bu basit ama etkili yöntemi benimsemeleri gerektiğini dile getirdi.

O yöntemi uygulayanlar, telefonun ömrünü kısaltıyor! Uzmanlar uyardı - 2. Resim

Telefon kılıfı ve ekran koruyucu kullanmanın cihazın fiziksel dayanıklılığını artırdığını ifade eden Taşcı, ucuz ve kalitesiz aksesuarların büyük masraflara yol açabileceği uyarısında bulundu. Telefona su ve toz kaçmasının ciddi zararlar verebileceğini belirten Taşcı, bu hataların önlenmesi için kullanıcıların cihazlarını temiz ve hijyenik bir şekilde kullanmalarını önerdi.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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