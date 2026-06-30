Vodafone Red aboneleri tarifelerindeki paketler sayesinde toplam 483 milyon GB interneti ek ücret ödemeden kullanırken, sınırsız uygulamalar ve yurt dışı ayrıcalıklarıyla toplam 2,5 milyar TL tasarruf elde etti.

Sabah kahvemizi yudumlarken sosyal medyada gezinmek, en sevdiğimiz dizinin yeni bölümünü yolda izlemek veya kilometrelerce uzaktaki sevdiklerimizle anında görüntülü konuşmak... Dijital dünya artık hayatımızın tam kalbinde atıyor ve internetsiz bir anı hayal etmek bile neredeyse imkânsız.

İşte tam da bu noktada Vodafone Red, sunduğu avantajlı hizmetlerle son bir yılda abonelerine toplam 2,5 milyar TL’lik fayda sağladı. Standart bir faturalı hat kullanıcısına kıyasla 3,3 kat daha fazla veri tüketen Red abonelerinin aylık ortalama internet kullanımı 30 GB’ı aştı.

Ancak asıl tasarruf, kotalardan düşmeyen “sınırsız” uygulamalarla geldi. Kullanıcılar, sosyal medya, mesajlaşma ve dijital içerik platformlarında harcadıkları toplam 483 milyon GB internet için ek hiçbir ücret ödemedi. Bir yıllık süreçte aboneler tarafından 3,5 milyar GB veri kullanıldı, 50 milyarı aşkın dakika konuşuldu ve 1,1 milyar SMS atıldı.

Vodafone Red'den yurt dışında ücretsiz 5G hizmeti: Sınırsız tarifelerle 2,5 milyar TL cepte kaldı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, dijitalleşmeyi herkes için kolay ve erişilebilir kılmayı hedeflediklerini belirterek, “Müşterilerimizin dijital hayata ilgisi artarken biz de onlara yüksek kotalı ve sınırsız uygulamalar içeren seçenekler sunuyoruz. Amacımız sadece iletişim ihtiyaçlarını karşılamak değil; seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar hayatın her alanında onlara fırsatlar sunarak ülke ekonomisine de katkı sağlamak. Önümüzdeki dönemde sunduğumuz bu dünyayı 5G teknolojisiyle bir üst seviyeye taşıyacağız” dedi.

189 MİLYON LİRALIK DESTEK

Platformun en çok dikkati çeken avantajlarının başında yurt dışı kullanımları geliyor. Abonelerin yüzde 61’ini oluşturan sık seyahat eden müşteriler için sunulan kolaylıklar büyük ilgi gördü. Ülkeye girişte otomatik devreye giren ücretsiz “Yurt Dışına Hoş Geldin” paketi ve 200 ülkede geçerli “Her Şey Dâhil Pasaport” gibi hizmetler sayesinde aboneler, son bir yılda yurt dışında 189 milyon TL tasarruf etti.

Yurt dışı seyahatlerinde tarifedeki dakikalarla tıpkı Türkiye’yi arar gibi en çok iletişim kurulan ülkeler ise Almanya, Yunanistan, Hollanda, İngiltere ve Fransa oldu. Abonelerin yurt dışı seyahatlerinin yüzde 70’ini Avrupa ülkeleri oluşturuyor.

Vodafone’un “Avrupa Her Şey Dâhil Pasaport” hizmetini ile 5G’li müşterileri her ay 10 gün boyunca Avrupa’daki kullanımlarını ekstra hiçbir ücret ödemeden yapabiliyor. Hâlihazırda yaklaşık 1 milyon kişinin sahip olduğu bu ayrıcalıktan sadece ilk 25 günde 6 bin müşteri yararlandı ve kısa sürede 18 milyon liralık ekonomik fayda sağlandı.

SINIRSIZ DENEYİM

Vodafone Red, 5G destekli portföyünü de genişletti. Kullanıcıların spesifik ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan 40 GB Sınırsız Sosyal, 60 GB Sınırsız Eğlence ve 100 GB Sınırsız TikTok tarifeleriyle hız ve kesintisiz bağlantı bir araya getirildi. Ayrıca bu deneyimi taçlandırmak için Red’lilere 3 aylık ücretsiz YouTube Premium ve Amazon Prime üyelikleri hediye edilerek dijital eğlence dünyasının kapıları ardına kadar aralandı.



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