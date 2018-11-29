Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Pamukkale ilçesi Altıntop Mahallesi'ndeki evlerinde yaşayan Serpil K. (49) ile 13 yaşındaki kızı S.K iddiaya okula gitme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K'nın mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından bıçakladığı öne sürüldü. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesine sevk etti. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kız ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.