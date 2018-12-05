Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da bir ortaokulun kantin kısmında çıkan yangın büyük paniğe neden olurken, yüzlerce öğrenci okuldan tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.30 sıralarında Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi'nde bulunan, Sabiha Köstem Ortaokulu'nun kantin kısmında elektrik kontağından yangın çıktı. Teneffüse denk gelen yangın öğrenciler arasında panik yaşanmasına sebep oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın yarım saatlik çalışma sonucu söndürülürken, şans eseri kimse yaralanmadı. Büyük panik yaşayan öğrenciler, öğretmenleri tarafından okulun yanında bulunan yeşil alana götürüldü. Bazı öğrenciler korkup ağlayınca öğretmenleri tarafından teselli edildiler. Yangın haberini alıp okula gelen öğrenci velileri ise çocuklarının iyi olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı.

Polis ekiplerinin ve sağlık ekiplerinin okul çevresindeki önlemleri devam ederken, itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.