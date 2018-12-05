Alınan bilgiye göre, Turan Mahallesi'nde ağabeyi İsmail Ç'ye (62) ait  ekmek fırınına giden Mustafa Ç, burada bulunan yeğeni Yılmaz Ç. (39) ile  ağabeyine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis  ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Yılmaz Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini  belirledi. Ağır yaralanan İsmail Ç. ise Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlı, kısa bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suç aleti pompalı tüfekle yakalandı.

Bu arada saldırının, ağabey ile kardeş arasındaki ortaklık konusunda  çıkan anlaşmazlık nedeniyle gerçekleştiği ileri sürüldü.