Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 17 Kasım Pazar günü, Metin B. yönetimindeki 20 PU 238 plakalı otomobil, Pamukkale ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu İlk ve Acil Yardım Programı 2. sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Cansu Aysan'a çarptı. Kazada ağır yaralanan Aysan, 112 Acil Yardım görevlileri tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Hastaneye kaldırıldığında vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan Aysan, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastanede 19 gündür yaşam mücadelesi veren Aysan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aysan'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Afyon'da defnedildi. Kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.