Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, evden oymak için çıkan Efe Doğan’dan (13) uzun bir süre haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi. Emniyet Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 gün süren çalışmasının sonucunda Efe Doğan ve arkadaşı ‘Hasan’, akşamüzeri Yıldırım ilçesi Kurtbasan Mahallesi’nde kullanılmayan bir evde bulundu. Güzel haberi alan Efe Doğan’ın babası Ersin Doğan, polise çok teşekkür ettiğini belirterek, "Oğlum Pazartesi gününden beri kayıp. 4 gündür gözümüze uyku girmiyor. Aramadığımız mahalle, sokak kalmadı. Şükürler olsun ki Çocuk Şube ekiplerimiz oğlumu ve arkadaşını buldu. Oğluma neden kaybolduğunu sorduğumda, arkadaşım evden kaçtı onu yalnız bırakmamak için yıkık bir binada saklandık, dedi. Oğlumu bulmak için çaba sarf eden herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Emniyet Çocuk Şube ekipleri tarafından bulunduğu yerden araçla getirilen Efe Doğan’ı gören mahalle sakinlerinin sevinci herkesi duygulandırdı.