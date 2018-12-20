Edinilen bilgilere göre, Gümüşpınar Mahallesi'nde bir firma tarafından tiner ve boyaların depolandığı tek katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri hemen yangına müdahale ederken Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine de haber verdi. Mahallelinin müdahalesiyle yangın söndürülürken itfaiye ekipleri de depo içinde ve bahçesinde soğutma çalışması yaptı. Binada maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Boya deposunda çıkan yangın korkuttu
20.12.2018 - 23:38 | Son Güncelleme: 20.12.2018 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce'de boya ve tiner malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı.
Edinilen bilgilere göre, Gümüşpınar Mahallesi'nde bir firma tarafından tiner ve boyaların depolandığı tek katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri hemen yangına müdahale ederken Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine de haber verdi. Mahallelinin müdahalesiyle yangın söndürülürken itfaiye ekipleri de depo içinde ve bahçesinde soğutma çalışması yaptı. Binada maddi hasar oluşurken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler : Düzce,
594453 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/594453.aspx
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