Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop’ta giderek artan kilolarının önüne geçemeyen ve uykusuzluk, yüksek tansiyon gibi sıkıntılar yaşayan Sinoplu Ufuk Osman Çağlayan, 2016 yılı Haziran ayında 197 kiloya ulaştı. Sosyal hayatının toplum içerisine çıkamamaktan yakınmaya başlayan Çağlayan, uzmanların önüne koyduğu günlük spor ve diyet programını uygulamak için kendisine söz verdi. Mide gastrit, bypass ameliyatı olan, son 2 yıl içerisinde düzenli spor yapan ve dengeli beslenen Çağlayan, sabah kahvaltısında peynir, yulaf ezmesi ve taze peynir, kepekli ekmek, çiğ sebze yerken, diyeti gün boyunca titizlikle sürdürdü ve kilolarından giderek kurtulmaya başladı.

KENDİNİ YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSEDİYOR



2 yıl öncesine kadar giydiği kıyafetlerin artık kendisine olmadığını ve zayıflıktan sonra ilk işinin yeni baştan ve yeni kıyafet almak olduğunu belirten Çağlayan, bunun da kendisine 4 bin liraya mal olduğunu söyledi. Çağlayan, kendisi için anı olarak kalan eski fotoğraflara ve aynaya baktığında bir ilgi kuramadığını dile getirdi. Uluslararası tır şoförlüğü yapan ve aşırı kilolarından kurtulunca kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini belirten Çağlayan, şu an 83 kilo olduğunu belirterek doktoru Tuna Bilecik’e teşekkür etti.