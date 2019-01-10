Samsun’un Yakakent ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2’si balıkçılar tarafından kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Karadeniz'de balıkçı teknesi battı
10.01.2019 - 12:55 | Son Güncelleme: 10.01.2019 - 13:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun’un Yakakent ilçesi açıklarında bir balıkçı teknesi battı. Teknede bulunan 4 kişiden 2’si balıkçılar tarafından kurtarıldı. 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 1 kişinin kaybolduğu bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : balıkçı teknesi,
597542 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/597542.aspx
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