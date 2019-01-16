Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sincik Kaymakamlığı okulların tatil edilmesiyle ilgili, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle resmi, özel tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretim faaliyetlerine 17.01.2019 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Sincik Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde açıklamada bulundu.