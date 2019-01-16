Sincik Kaymakamlığı okulların tatil edilmesiyle ilgili, “İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle resmi, özel tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretim faaliyetlerine 17.01.2019 Perşembe günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Sincik Kamuoyuna saygıyla duyurulur” şeklinde açıklamada bulundu.
Sincik’te eğitime kar engeli
16.01.2019 - 18:12 | Son Güncelleme: 16.01.2019 - 18:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’ın Sincik İlçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün (Perşembe) tatil edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adıyaman,
598564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/598564.aspx
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