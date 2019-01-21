Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesine bağlı Salbaşı Mahallesi'nde Çakıt Nehri üzerindeki köprüden geçen bir vatandaş, nehir yatağında hareketsiz yatan birini görünce sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nehir içinde bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şahsın nasıl öldüğünü saptamak için çevrede inceleme yaptı. Yapılan çalışmanın ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Şahsın kimliğinin belirlenmesi için de kayıp başvuruları incelemeye alındı.