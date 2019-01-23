TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde mültecileri taşıyan bir minibüs yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
TEM otoyolunda kaza: 3 yaralı
23.01.2019 - 20:40 | Son Güncelleme: 23.01.2019 - 20:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Kınalı mevkiinde mültecileri taşıyan bir minibüs yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kaza yaptı. Kazada 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Etiketler : TEM,
599860 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/599860.aspx
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