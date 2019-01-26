Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki 3 katli binada iki çocuğuyla yaşayan Vildan Kaymaz (73), elektrik ve su faturaları nedeniyle torunu O.K. (19) ile tartıştı. Tartışmanın ardından babaannesini av tüfeğiyle vuran O.K. kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, Vildan Kaymaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaymaz'ın vefat ettiği haberinin ardından aile üyeleri arasında kavga çıktı. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Kavgayı ayıran polis ekipleri, sokağın giriş ve çıkışını kapattı. Olay yeri inceleme ekibinin çalışmasının ardından Kaymaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.