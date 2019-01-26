Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya kent merkezinde dün gece ve bugün gün boyunca etkili olan sağanak dolayısıyla, Güzeloba Mahallesi 2361 Sokak'taki Kültür Kent Sitesi’nde zemin katlarda bulunan 20'ye yakın daire su altında kaldı. Vatandaşlar, evlerinin içerisinde 25 santime kadar çıkan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalışsa da sonuç vermedi. Bazı vatandaşlar işten evine döndüğünde gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.



“Evin içerisinde çocuklarım ve su var”

Ev eşyaları zarar gören vatandaşlar, yoğun yağmur yağdığı dönemlerde tekrarlayan duruma yetkililerin çare bulmasını istedi. Evi sular altında kalan vatandaşlardan Has Gül Rolaz, “Rezalet içerisindeyiz. Artık buna bir çözüm bulsunlar. Eve geliyoruz zaten yorgunluk üzerimizde, bir de bunlarla uğraşıyoruz. İşten geliyorum, ekmek aldım. Geri de dönemiyorum. Gördüğünüz gibi perişan durumdayım. Ayakkabıları çıkartıp elime aldım anca öyle gelebildim. Evin içerisinde çocuklarım ve su var. Nasıl yukarı çıkacağım bilmiyorum” dedi. Evlerin içerisinde yaklaşık 25 cm yüksekliğinde su bulunduğunu belirten site sakinlerinden Beşir Turan da, “Her yağmur yağdığında böyle oluyor. Sabahtan beri evimizin mutfağına inip bir çay bile içemedik. Allah’tan evlerimiz iki katlı yoksa yatacak yerimiz de olmayacak" ifadelerini kullandı.