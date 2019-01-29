Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, sabah saatlerinde, Üsküdar Acıbadem Mahallesi E-5 yan yolda meydana geldi. İddiaya göre S.K. yönetiminde ki 34 SY 4473 plakalı motosiklet, E-5 karayolundan yan yola girdi. Tam bu sırada çok yakında üst geçit olmasına rağmen bunu tercih etmeyen M.T. isimli şahıs yolun karşısına geçmek istedi.Üst geçit yerine yolu tercih eden şahsa S.K'nin kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan M.T. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri M.T’yi ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Motosiklet sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, motosiklette maddi hasar meydana geldi.

BİRÇOK VATANDAŞ ÜST GEÇİDİ KULLANMIYOR

Bölgede yoğun bir vatandaş kalabalığının olması sebebi ile yapılan üst geçidi bir çok vatandaşın kullanmadığı görüldü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.