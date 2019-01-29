Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Talas ilçesinde bulunan bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda S.İ. (25), F.A. (25), M.V.Ö. (30), B.Ş. (24), Y.K. (35), A.Y. (28) ve İ.D. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 2 adet uyuşturucu paketlenmesinde kullanılan rulo alüminyum folyo, 5 parça halinde 30 gram metemfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, işlemler için emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.