Alınan bilgiye göre, Edip Akgün idaresindeki 06 AB 2963 plakalı otomobil ile Ahmet Şimşek yönetimindeki 06 EBL 06 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale-Kayseri kara yolunun 18. kilometresinde çarpıştı.Yaralanan sürücüler Akgün ve Şimşek ile Alper Ucaçelik, Meriç Maltaş, kentteki hastanelere kaldırdı.Yaralılardan Ucaçelik ve Maltaş'ın durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Kırıkkale'de trafik kazası: 4 yaralı
29.01.2019 - 20:49 | Son Güncelleme: 29.01.2019 - 20:51
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Etiketler : Kırıkkale,
601122 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601122.aspx
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