Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu konu hakkında Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından epey kapsamlı bir araştırma yapılmış ve oldukça ilginç verilere ilaşılmış. Üniversitenin Radyoloji ve Nöroloji Bölümünde görevli Prof. Dr. Manu Goyal başkanlığındaki araştırma, 20-82 yaş arasındaki 205 kişinin beyin tomografileri ışığında gerçekleştirildi. Tomografilerde insan beyninin farklı bölümlerinde ne kadar glukoz ve oksijen kullanıldığı ölçüldü. Beyinden alınan bilgilerle, kişilerin yaşları tahmin edilmeye çalışıldı. Sonuçta bazı insanların beyin yaşı ile gerçek yaşı arasında büyük fark olduğunu belirledi. Ardından bu farkların kadın ve erkekler arasında olup olmadığına bakıldı ve sonuca ulaşıldı. Prof. Goyal “Erkek ve kadın beyinlerine baktığımızda bir fark olduğunu gördük. Gerçekte kadınlar, erkek yaşıtlarına göre daha genç bir beyne sahip” derken, bunun nereden kaynaklandığının henüz bilinmediğini de söylüyor ve ekliyor: Sebep ne olursa olsun, kadın beyninin öğrenme ve yenilikler üretme kapasitesinin ileriki yaşlarda artacağında hemfikiriz...