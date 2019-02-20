Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

Şehir Hatları AŞ de yaptığı duyuru da Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferlerinin haricindeki tüm seferlerin yoğun sis nedeniyle iptal edildğini duyurdu..

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle görüşün yer yer sıfıra düşmesinden dolayı gemi geçişlerinin saat 00.27'de çift yönlü olarak askıya alındığı kaydedildi.