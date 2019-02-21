Yetkililer üç yavrunun da sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Dokuz yaşındaki Ceviz ve yedi yaşındaki Yaprak’ın geçen sene dünyaya gelen ilk yavrularının ardından ikinci yavru da sakallı maymun ailesine katıldı. Yavru maymun genellikle annesinin sırtına tutunarak günün büyük kısmını uyuyarak geçiriyor. Sevimli ailede büyük yavrunun kıskançlık hâlleri ise görenleri şaşırtıyor. Yeni doğan yavrularla birlikte hayvanat bahçesindeki sayı, bin 500’e ulaştı. Ziyaretçi sayısı ise her geçen gün artıyor. Hayvanat bahçesini geçen sene 900 bin kişi ziyaret etti.
Bursa’da sakallı maymun heyecanı
21.02.2019 - 06:22 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 06:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İlkbahar, yaz aylarında büyük ilgi gören ve yaklaşık 130 türden bin 500 civarında hayvanın yaşadığı Bursa Hayvanat Bahçesi’nde sakallı maymun, zebra ve kanguru yavruladı.
Etiketler : Bursa hayvanat bahçesi,sakallı maymun,
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