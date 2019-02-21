Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer üç yavrunun da sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Dokuz yaşındaki Ceviz ve yedi yaşındaki Yaprak’ın geçen sene dünyaya gelen ilk yavrularının ardından ikinci yavru da sakallı maymun ailesine katıldı. Yavru maymun genellikle annesinin sırtına tutunarak günün büyük kısmını uyuyarak geçiriyor. Sevimli ailede büyük yavrunun kıskançlık hâlleri ise görenleri şaşırtıyor. Yeni doğan yavrularla birlikte hayvanat bahçesindeki sayı, bin 500’e ulaştı. Ziyaretçi sayısı ise her geçen gün artıyor. Hayvanat bahçesini geçen sene 900 bin kişi ziyaret etti.